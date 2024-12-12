"Київ може бути без світла до 16 годин": голова Спілки споживачів комунальних послуг зробив важливу заяву

В Україні не так багато генерації, щоб забезпечити Київ.
Відключення світла будуть залежати від погодних умов та загальної ситуації в Україні.
Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE.
За його словами, Київ може бути без світла від 14 до 16 годин.
"Трипільська ТЕЦ зруйнована. Скажімо так, постійно під обстрілами і ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у Києві", – зазначив Попенко.
Він додав, що від Рівненської АЕС проклали високовольтну мережу до Києва, але через постійні обстріли вона також може зупинити свою роботу.
Нагадаємо, графіки погодинних відключень будуть уніфіковані, з урахуванням рівномірного розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.
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