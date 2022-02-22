"Київ - Москва": посольство США в Києві потролило Росію історичним мемом (фото)

На зображенні порівняли розвиток Києва та Москви.

Посольство США в Києві потролило Росію мемом. Так там відреагували на історичний спіч президента Володимира Путіна.

Картинку 22 лютого опублікували на сторінці посольства в Twitter.

На зображенні порівняли розвиток Києва та Москви від 996 до 1108 років.

За цей час у Києві збудували Десятинну церкву, Софійський собор, Видубицький монастир і Михайлівський золотоверхий монастир. На місці Москви тим часом незмінно - ліс та болото.

Публікація зібрала понад 13 тисяч вподобань та 4 тисячі ретвітів.

U.S. Embassy Kyiv

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін розпочав свою промову із того, що споконвічно на українських землях населення сповідувало православ'я, а також називало себе "руськими". Президент РФ натякав на те, що ніби українського народу історично не існувало.

Він додав, що нібито Донбас в межі України "увіпхнув" Володимир Ленін, і РФ готова "показати, що означає для України справжня декомунізація".

"В результаті більшовицької політики і виникла радянська Україна, яку і в наші дні можемо назвати "Україна імені Володимира Ілліча Леніна". Він її автор і архітектор, це цілком підтверджується архівними документами. Включно з жорсткими ленінськими директивами по Донбасу, який втиснули до складу України", – сказав Путін.

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