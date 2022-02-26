Київ і ключові міста навколо столиці контролює українська армія - Зеленський

Ворог застосував проти нас усе: ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська армія контролює Київ і ключові міста навколо столиці.

Про це він сказав під час звернення 26 лютого.

"Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох містах та районах нашої держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо, – країну, землю, майбутнє дітей", - сказав він.

За словами президента, окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток як у Донецьку.

"Ми зламали їхній задум, вони не отримали жодної переваги над нами. На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, Вишгороді і навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ", - сказав він.

Ворог застосував проти нас усе: ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант, підкреслив Зеленський.

"Окупанти б'ють по житловим кварталам, у тому числі з реактивної артилерії", - додав він.