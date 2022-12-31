Київ і Київська область: ДТЕК повідомив, що екстрені відключення скасовуються

На Новий рік столиця та Київська область будуть зі світлом, якщо не буде нових ворожих атак.

У Києві і Київській області скасовуються екстрені відключення.

Про це повідомив ДТЕК у Telegram.

"Повертаємось до наших ранкових побажань до свят. Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом, якщо не буде ворожих атак", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Київському метрополітені повідомили, що рух червоною лінією метро від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" відновлено. Уламків та пошкоджень на коліях метрополітену не виявлено.

Київський метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці одна людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом - медики надали допомогу на місці.

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