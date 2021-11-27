Київ до нового року планує отримати понад 70 млн грн від сфери туризму

Київ до нового року планує отримати понад 70 млн грн від сфери туризму

Туристична сфера столиці вже наблизилась до допандемічних фінансових показників та дає позитивні результати свого функціонування.

До кінця поточного року планується отримати понад 70 млн грн надходжень туристичного збору до місцевого бюджету.

Туристична сфера Києва вже наблизилась до допандемічних фінансових показників та дає позитивні результати свого функціонування.

Про це повідомяє Київська міська рада.

"Зацікавленість у відвідуванні міста туристами з усього світу зросла, про це свідчать показники туристичного збору. Ми вже отримали 65 млн грн туристичного збору, а плануємо отримати понад 70 млн грн, що є значно більшим, ніж минулого року. Це перспективний напрямок, який потрібно продовжувати розвивати задля того, аби зробити столицю туристично привабливою. Наразі міська влада спільно з туристичними асоціаціями та громадськістю на всіх рівнях продовжують активно працювати над важливими напрямками сфери туризму, а саме: діловим, медичним, гастрономічним, подієвим та історико-культурним", – про це повідомила депутатка Київської міської ради Вікторія Муха.

Велика кількість туристів з усього світу відвідує столицю, а найбільше – з Ізраїлю, США, Німеччини, Туреччини, Саудівської Аравії, Індії, Білорусі, Великобританії, Азербайджану та Грузії.

Нагадаємо, Київ посів четверте місце у рейтингу найінстаграмніших міст світу. Користувачі згадували українську столицю у соціальній мережі 21,9 млн разів.

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