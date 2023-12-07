Київ – чи не найбільш "недомобілізоване" місто країни – екскомандир "Айдару"

У Києві мобілізація проводиться не так інтенсивно, як в інших містах України. Столиця має припинити бути умовною "оазою", в іншому разі війна "покотиться" в інший бік.

Таку думку екскомандир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий висловив у ефірі каналу "Новини Live".

"Мені видається, що Київ – чи не найбільш недомобілізоване місто країни. І мені здається, що тут дуже якраз влада побоюється сильної мобілізації в Києві. Бо, бачте, мобілізація – це завжди непопулярна річ. Ну вибачте мені, але війна – це непопулярна річ. Так, жорсткі заходи завжди знищують рейтинги, але якщо сюди прийдуть орки, то поняття рейтингів втратить будь-який сенс", – зазначив Дикий.

Він наголосив на необхідності робити непопулярні речі, "і Київ у цьому сенсі має перестати бути такою собі умовно оазою".

"Я просто ходжу по вулицях Києва і бачу цю недомобілізацію у вигляді величезної кількості молодих чоловіків явно призовного віку в хорошій спортивній формі. Деякі з "качалок" ідуть. Вибачте, але тим часом 50-річні мужики з дуже поганим здоров’ям рештки свого здоров’я добивають десь там в окопах", – звернув увагу екскомандир "Айдару".

Він переконаний, що "якщо ми це не переломимо, то війна покотиться в інший бік".

До слова, мер Києва Віталій Кличко анонсував, що жителі столиці, які будуть мобілізовані від 1 грудня, отримають заохочення у розмірі 30 тис. грн. Гроші на це має виділити Київрада.

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