Київ був би взятий, якби росіянам вдалося десантуватися та захопити аеродром у Гостомелі - Буданов

У ГУР розповіли, що висадка десанту поблизу Києва та у самій столиці була єдиним планом у росіян.

Російські військові дійсно планували захопити Київ за три дні і якби їм вдалося захопити аеропорт у Гостомелі, то їхній план спрацював би. Також окупанти мали намір десантуватися біля НСК "Олімпійського".

Про це розповіло вище військове керівництво у документальному фільмі Дмитра Комарова "Рік", присвяченому річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами керівника Головного управління розвідки МО Кирила Буданова, висадка десанту поблизу Києва та у самій столиці була єдиним планом у росіян.

"Це був взагалі єдиний план – не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва… Оскільки, на їхню думку, керівництво держави мало кудись втекти. Якщо ні – вони б його знищили. І не пізніше ніж на 10 добу погасити точкові, як вони вважали, прояви опору, якщо вони будуть", – зауважив голова ГУР.

Міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що основним пунктом висадки десанту загарбники розглядали Печерські пагорби, що неподалік від НСК "Олімпійський".

"Розуміли, що буде спроба захоплення Печерських пагорбів в районі НСК "Олімпійський", там дуже зручно висадку з вертольотів робити. А вже звідси – спроба накопичення сил і захоплення урядового кварталу, де є Офіс Президента, уряд, парламент і так далі", – пояснив міністр оборони.

Бої за аеродром Гостомель

Бої за аеропорт у Гостомелі розпочалися у перший день повномасштабного вторгнення - 24 лютого 2022 року. Вони тривали з перервами до 27 лютого. Якби окупантам вдалося захопити аеропорту, це дало б їм змогу використати його для висадки численних десантників та легкої бронетехніки за допомогою вантажних літаків. Це було потрібно для оточення Києва.

У цих боях російські військові майже повністю знищили найбільший у світі АН-225 «Мрія», що стояв в ангарі.

Новий наступ Росії, війська біля кордону України і десантна операція - Самусь та Катков

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