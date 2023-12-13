Київ був атакований ракетами С-400 вперше за майже рік – МВА

Через велику швидкість цих ракет у столиці не встигла спрацювати повітряна тривога.

Востаннє російські війська атакували Київ ракетами С-400 майже рік тому, а саме в січні 2023 року.

Про це повідомив речник Київської МВА Михайло Шаманов у ефірі "Громадського радіо".

Представник військової адміністрації нагадав, що окупанти атакують Київ і балістичним озброєнням, і крилатими ракетами, і дронами.

"Якщо казати про С-400, то останній раз Київ атакували 14 січня цього року. Були застосовані ракети С-400, вони мають велику швидкість і тоді, і зараз система оповіщення не встигла спрацювати", – зауважив Шаманов.

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня російські війська влаштували по Києву атаку ракетами 48Н6 із зенітних ракетних комплексів С-400. ППО збила всі ракети, але через падіння уламків у столиці є руйнування та понад 50 постраждалих.

Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, ціллю ракетної атаки ворога по Києву був об'єкт критичної інфраструктури.

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