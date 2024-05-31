Київ атакували крилаті ракети: внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа

За даними оперативного зведення на цю хвилину - без жертв.

Уранці 31 травня Росія завдала ракетного удару по Києву.

Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах.

Під час останньої повітряної тривоги ворог завдав по Києву ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені.

Про тип та кількість застосованого ворогом озброєння відповідь нададуть Повітряні Сили.

Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.

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За даними оперативного зведення на цю хвилину - без жертв. Інформація уточнюється.

"Вкотре наполегливо прошу киян - відповідально ставтеся до сигналів повітряних тривог. Ворог підступний і кожна така тривога - це реальна небезпека для життя. Бережіть себе, користуйтеся укриттями!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі ворог жорстко атакував Харків. Зібрали усе, що відому на цю годину.

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