Київ: актуальний перелік маршрутів наземного транспорту на 12 квітня

Звертаємо увагу, що режим руху може оперативно змінюватися в умовах воєнного стану. В роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.
У Києві з 08:00 до 19:00 курсує наземний пасажирський транспорт. Зокрема, інтервал руху автобусів становить близько 30 хвилин, передають у КМДА.
Автобусні маршрути, у які внесені зміни
- № 21 – через залізничну ст. «Зеніт» проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»
- № 22 – від вул. Медової Південним мостом до вул. Тростянецька
- № 24 – від вул. Лаврської до ст. м. «Арсенальна»
- № 32 – від ст. м. «Нивки» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского
- № 47 – від ст. м. «Нивки» до вул. Стеценка
- № 51 – від ст. м. «Червоний Хутір» до моста Патона
- № 55 – від Дарницької площі до моста Патона;
- № 57 – від ст. м. «Академмістечко» до Авторинка с. Чапаєвка
- № 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина
- № 61 – від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина
- № 62 – від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»
- № 69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова
- № 73 – від вул. Милославської до ст. м. «Героїв Дніпра» через вул. Каштанову
- № 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка
- № 91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. «Голосіївська»
- № 97 – від ст. м. «Святошин» до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п)
- № 99 – від ст. м. «Мінська» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского
- № 101 – від вул. Милославської через залізничну ст. «Зеніт» проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»
- № 103 – від вул. Світлицького до ст. м. «Академмістечко» через пл. Марченка
- № 104 – від ст. м. «Харківська» до житлового масиву Бортничі
- № 114 – від вул. Милославської (вул. Радунської) до Залізничного вокзалу
- № 115 – від вул. Заслонова до моста Патона
- № 118 – від Політехнічного інституту до моста Патона
- №50 ТР – від вул. Милославської до Дарницької площі.
Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 31, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не здійснюється.
Інші маршрути працюють за постійними схемами.
Тролейбусні маршрути
- № 3 – «Залізничний масив – Палац спорту»
- № 8 – «вул. Смілянська – пл. Льва Толстого»
- № 9-К – «вул. Кадетський Гай – Палац спорту
- № 17 – «пл. Космонавтів – пл. Льва Толстого»
- № 6-К – «Мінський масив (Діагностичний центр) – вул. Сирецька
- № 24 – «вул. Північна – просп. Свободи»
- № 32-Д – «вул. Північна – вул. Сирецька»
- № 34-К – «вул. Північна – просп. Героїв Сталінграду – просп. Бандери»
- № 19-Д – «вул. Кадетський Гай – вул. Юрія Ільєнка»
- № 42-К – «пл. Космонавтів – вул. Саперно-Слобідська»
- № 27-К – «ст. м. «Почайна» – вул. Дегтярівська».
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Трамвайні маршрути організовано за постійними схемами
- № 3 – «Ст. Ромена Ролана – ст. Старовокзальна»
- № 19 – «Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка»
- № 14 – «Відрадний просп. – Контрактова площа»;
- № 15 – «Відрадний просп. – вул. Старовокзальна»
- № 18 – «Контрактова пл. – вул. Старовокзальна»
- № 2 – «просп. Корольова – ст. Ромена Ролана»
- № 8-К – «ст. м. «Позняки» – вул. П. Усенка»
- № 22-К – «вул. П. Усенка – ЗЗБК»
- № 29-К – «ст. м. «Бориспільска» – вул. П. Усенка»
- № 33-А – «вул. Макаренка (ДВРЗ) – вул. П. Усенка».
Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.