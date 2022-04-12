Київ: актуальний перелік маршрутів наземного транспорту на 12 квітня

Звертаємо увагу, що режим руху може оперативно змінюватися в умовах воєнного стану. В роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.

У Києві з 08:00 до 19:00 курсує наземний пасажирський транспорт. Зокрема, інтервал руху автобусів становить близько 30 хвилин, передають у КМДА.

Автобусні маршрути, у які внесені зміни

№ 21 – через залізничну ст. «Зеніт» проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»

№ 22 – від вул. Медової Південним мостом до вул. Тростянецька

№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. «Арсенальна»

№ 32 – від ст. м. «Нивки» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского

№ 47 – від ст. м. «Нивки» до вул. Стеценка

№ 51 – від ст. м. «Червоний Хутір» до моста Патона

№ 55 – від Дарницької площі до моста Патона;

№ 57 – від ст. м. «Академмістечко» до Авторинка с. Чапаєвка

№ 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина

№ 61 – від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»

№ 69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова

№ 73 – від вул. Милославської до ст. м. «Героїв Дніпра» через вул. Каштанову

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка

№ 91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. «Голосіївська»

№ 97 – від ст. м. «Святошин» до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п)

№ 99 – від ст. м. «Мінська» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского

№ 101 – від вул. Милославської через залізничну ст. «Зеніт» проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»

№ 103 – від вул. Світлицького до ст. м. «Академмістечко» через пл. Марченка

№ 104 – від ст. м. «Харківська» до житлового масиву Бортничі

№ 114 – від вул. Милославської (вул. Радунської) до Залізничного вокзалу

№ 115 – від вул. Заслонова до моста Патона

№ 118 – від Політехнічного інституту до моста Патона

№50 ТР – від вул. Милославської до Дарницької площі.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 31, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не здійснюється.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Тролейбусні маршрути

№ 3 – «Залізничний масив – Палац спорту»

№ 8 – «вул. Смілянська – пл. Льва Толстого»

№ 9-К – «вул. Кадетський Гай – Палац спорту

№ 17 – «пл. Космонавтів – пл. Льва Толстого»

№ 6-К – «Мінський масив (Діагностичний центр) – вул. Сирецька

№ 24 – «вул. Північна – просп. Свободи»

№ 32-Д – «вул. Північна – вул. Сирецька»

№ 34-К – «вул. Північна – просп. Героїв Сталінграду – просп. Бандери»

№ 19-Д – «вул. Кадетський Гай – вул. Юрія Ільєнка»

№ 42-К – «пл. Космонавтів – вул. Саперно-Слобідська»

№ 27-К – «ст. м. «Почайна» – вул. Дегтярівська».

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути організовано за постійними схемами

№ 3 – «Ст. Ромена Ролана – ст. Старовокзальна»

№ 19 – «Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка»

№ 14 – «Відрадний просп. – Контрактова площа»;

№ 15 – «Відрадний просп. – вул. Старовокзальна»

№ 18 – «Контрактова пл. – вул. Старовокзальна»

№ 2 – «просп. Корольова – ст. Ромена Ролана»

№ 8-К – «ст. м. «Позняки» – вул. П. Усенка»

№ 22-К – «вул. П. Усенка – ЗЗБК»

№ 29-К – «ст. м. «Бориспільска» – вул. П. Усенка»

№ 33-А – «вул. Макаренка (ДВРЗ) – вул. П. Усенка».

Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.