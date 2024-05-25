Києву загрожує погіршення якості повітря: що сталося

Через пожежу у Вишгородському районі, у разі зміни напрямку вітру, можливе погіршення якості повітря у деяких районах столиці.

Через пожежу, що сталася сьогодні неподалік села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, де загорілася лісова підстилка на площі 15 га, у разі зміни напрямку вітру можливе задимлення деяких районів столиці, зокрема Оболонського та Подільського.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки на сайті КМДА.

Що робити у разі задимленості

Фахівці радять дотримуватись порад у разі задимленості:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими. За умови відкриття вікон, завішувати зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

за можливості увімкнути кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням https://asm.kyivcity.gov.ua та у застосунку Київ Цифровий.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, неподалік села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області загорілася лісова підстилка.

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