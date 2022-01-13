Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Києвом роз'їжджає килим-Mercedes S-класу: фото

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фото: Великий Київ / ©
Фото: Великий Київ / ©
Фото: Великий Київ / ©

Автомобіль розфарбований як килим, що лежав на підлозі чи висів на стіні наших бабусь.

Києвом роз'їжджає незвичайний Mercedes S-класу.

Автомобіль розфарбований як килим, що лежав на підлозі чи висів на стіні наших бабусь.

Фото такої незвичайної, так би мовити, тюнінгованої автівки оприлюднив паблік "Великий Київ".

"В Києві був помічений килим-Mercedes S-класу. Як вам такий тюнінг?", - йдеться у повідомленні під фото.

Нагадаємо, інженери Mercedes-Benz створили новий надефективний електромобіль, який від одного заряду може проїхати більш ніж 1000 кілометрів. 

Але цього “красеня” придбати не вийде. Автовиробник планує використовувати машину для тестування нових технологій. Mercedes-Benz постійно намагається підняти ефективність своїх електромобілів, але для того, щоб випустити на ринок нову технологію, її треба багато тестувати. І саме цю місію виконуватиме новинка. 

Читайте також:

Наступна публікація