Києвом роз'їжджає килим-Mercedes S-класу: фото

Автомобіль розфарбований як килим, що лежав на підлозі чи висів на стіні наших бабусь.

Києвом роз'їжджає незвичайний Mercedes S-класу.

Автомобіль розфарбований як килим, що лежав на підлозі чи висів на стіні наших бабусь.

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Фото такої незвичайної, так би мовити, тюнінгованої автівки оприлюднив паблік "Великий Київ".

"В Києві був помічений килим-Mercedes S-класу. Як вам такий тюнінг?", - йдеться у повідомленні під фото.

Нагадаємо, інженери Mercedes-Benz створили новий надефективний електромобіль, який від одного заряду може проїхати більш ніж 1000 кілометрів.

Але цього “красеня” придбати не вийде. Автовиробник планує використовувати машину для тестування нових технологій. Mercedes-Benz постійно намагається підняти ефективність своїх електромобілів, але для того, щоб випустити на ринок нову технологію, її треба багато тестувати. І саме цю місію виконуватиме новинка.

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