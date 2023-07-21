Києвом прокотилася хвиля обшуків: перевірки проходять у "Київавтодорі", районних ШЕУ та у підрядників (фото)

Обшуки проводяться одночасні за 20 адресами у Києві, Київській та Одеській областях.

Києвом прокотилася хвиля обшуків. Правоохоронці проводять 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях КК "Київавтодор", районних КП ШЕУ столиці та підрядних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Слідчі дії відбуваються у межах провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи КК "Київавтодор" та КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці шляхом забезпечення підпорядкованим та афілійованим підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості у Києві", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що у межах провадження 21 липня на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми.

Слідчі дії на цей час тривають.

Нагадаємо, збитковий “Енергоатом” під час війни купив автобуси для співробітників на 280 млн гривень.

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