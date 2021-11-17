У Києві чоловіка упіймали на підробці понад 900 ПЛР-тестів на коронавірус: фото

Фейкові позитивні та негативні результати використовувалися для виїзду за кордон та оформлення лікарняних.

У Києві чоловіка упіймали на підробці ПЛР-тестів на коронавірус. Він продавав їх за допомогою бота в Telegram.



Про це 17 листопада повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Зловмисник встиг продати понад 900 документів, нібито виданих одним із медичних установ столиці. Для цього він створив в Інтернеті фейкову сторінку та використав її, щоб підробку можна було перевірити. QR-код на довідці вів на її електронну версію на сайті.



Тести на COVID-19 генерувалися автоматично за допомогою програмного забезпечення, яке створив чоловік. Фейкові позитивні та негативні результати використовувалися для виїзду за кордон та оформлення лікарняних.



Під час обшуків у киянина знайшли та вилучили комп'ютерну техніку, мобільні пристрої, сотні підроблених документів та записи про розробку програмного забезпечення. Веб-ресурс та Telegram-бот зловмисника заблокували, незабаром йому повідомлять про підозру. Правоохоронці також почали встановлювати особи людей, які користувалися послугами чоловіка.



Нагадаємо, що напередодні на Львівщині викрили міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із довідками про вакцинацію від COVID-19. За підроблені документи затримані отримували щомісяця півмільйона гривень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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