Киянка "зірвалася" на крихітного песика під час прогулянки: Мережа вибухнула обуренням (відео)

У Києві місцеві зафіксували на відео, як киянка жорстоко поводилася з власним песиком, якого вивела на прогулянку.

Мешканка Києва прогулювалася з крихітним білим песиком вулицею столиці. Однак дівчина, ймовірно, була в поганому настрої і почала кричати до тварини.

Пухнастий не на жарт перелякався і почав тікати від власної хазяйки. На що киянка розлютилася ще більше, вхопила тварину і всипала пухнастого ненормативною лексикою. Тварина пищала від болю.

Відповідне відео опублікували в Мережі місцеві.

"Це ЖАХ…! Знущання над собакою! Мадам купила собі "модного песика", а нормальну психіку не купила. Невже це маленьке беззахисне створіння заслуговує на таке відношення? Люди, навіщо ви купуєте тварин, якщо вам так з ними важко і нервів не вистачає???" - пишуть небайдужі.

Як відомо, подія сталася поблизу ЖК "Нова Англія".

В поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що на місце інциденту в Голосіївському районі направили наряд поліції. Правоохоронці проведуть перевірку вказаних фактів.

Зазначимо, прогулянка може викликати страх не лише у цуценят, які вперше виходять на вулицю, але й в дорослих собак з різних причин. На вулиці існує безліч нових звуків, запахів, об‘єктів, які можуть викликати не лише зацікавленість, шок та переляк, розповілає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

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