Киянка за 6 тисяч доларів США обіцяла молодику організувати виїзд за кордон як волонтеру

Підозрювана обіцяла переправити через державний кордон України 24-річного чоловіка, з яким раніше була знайома.

У Києві жінка пропонувала посприяти у фіктивному оформленні чоловіка, як волонтера у благодійній організації, що отримує гуманітарну допомогу із закордону. Вона обіцяла домовитись про те, що благодійна організація подасть листа до обласної військової адміністрації з проханням погодити дозвіл на виїзд "волонтера" за межі України та посприяти у внесенні відомостей щодо нього у систему "Шлях".

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Також вона надавала інструкції як потрібно буде поводитись та що говорити при перетині кордону.

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Вартість свої послуг жінка оцінила у 6 тисяч доларів США.

"За такою схемою підозрювана обіцяла переправити через державний кордон України 24-річного чоловіка, з яким раніше була знайома. Під час особистої зустрічі жінка роз’яснила процедуру оформлення документів, попросила надати їй копію паспорту, копію посвідчення водія, а також передоплату у розмірі 4 тисяч доларів США", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, на пропозицію підозрюваної чоловік погодився та передав відповідні документи та 4 тисячі доларів США.

"Пізніше жінка повідомила замовнику, що організація, яка мала оформити належні документи для безперешкодного перетину кордону, поки не має можливості це зробити, тому гроші та копії документів вона передала іншим особам з метою швидшого дозволу на виїзд", – розповіли у відомстві.

Наразі підозрюваній повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники злочинної схеми та інші особи, яким зловмисниця вже допомогла перетнути державний кордон України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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