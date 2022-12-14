Киянка із собакою провалилася під лід: як жінку і тварину рятували з крижаної води (відео)

У Дарницькому районі Києва жінка провалилася під лід разом зі своїм собакою. На допомогу жінці і її улюбленцеві кинулися спецпризначенці, які вчасно витягли їх із крижаної води.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

"Сьогодні вранці, патрулюючи територію Дарницького району столиці, два екіпажі полку поліції особливого призначення № 1 отримали виклик про те, що жінка провалилася під лід у воду. Поліцейські швидко прибули за адресою й кинулися на допомогу потерпілій", - йдеться в повідомленні.

З’ясувалося, що місцева мешканка прогулювалася разом із собакою, який вибіг на лід і провалився у водойму. Жінка самостійно намагалася врятувати домашнього улюбленця, але, вийшовши на крихкий лід, і сама опинилася у крижаній воді.

Правоохоронці взяли два буксирувальні троси та мотузку і зв’язали їх між собою, за допомогою чого і почали витягувати киянку і собаку з води.

Правоохоронці також одразу викликали лікарів, які надали жінці необхідну медичну допомогу. Наразі життю жінки та її домашнього улюбленця нічого не загрожує.

Ускладнення погодних умов в Україні

У Карпатах вже намело снігу і вдарив мороз. У середу, 14 грудня, на високогір'ї хмарно та трохи вітряно, температура повітря опустилася до -17°С. Через сніголавинну небезпеку туристів закликають утриматися від походів у гори.

Вже цього тижня в Україні очікуються сильні морози, подекуди вночі температура опускатиметься до -10...-15 градусів.

Читайте також: