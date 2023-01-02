Киянину, який намагався вкрасти графіті Бенксі, повідомили про підозру

Житель Києва хотів продати графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, за що постане перед судом.

Киянину, який намагався демонтувати зі стіни напівзруйнованого окупантами будинку у Гостомелі графіті "Жінка в протигазі" всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, оголосили про підозру.

Про це сьогодні, 2 січня, повідомили у Київській обласній прокуратурі.

"Усвідомлюючи цінність роботи, він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд. Для цього він залучив необізнаних у його намірах чоловіків, яких запевнив в тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу мурала", - йдеться у повідомленні.

Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою, щоб не пошкодити. Проте чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, адже його оперативно викрили працівники військової адміністрації.

Фото: Прокуратура Київської області

"За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Викрадення роботи Бенксі в Гостомелі

Нагадаємо, селище Гостомель, що на Київщині, після деокупації відвідав британський художник графіті – Бенксі. На фасаді першого поверху напівзруйнованого будинку він створив стріт-арт графіті "Жінка в протигазі".

Гостомельська селищна військова адміністрації його визнала культурним надбанням.

2 грудня група людей зрізала це графіті просто зі шматком стіни будинку. На щастя, поліція встигла вчасно і зашкодила викраденню. Робота Бенксі не пошкоджена. Разом із Гостомельською громадою представники Міністерства культури та інформаційної політики ведуть консультації щодо зберігання та подальшої долі графіті.

Зазначимо, Бенксі створив сім муралів у різних містах України, зокрема в Києві, Ірпені, Бородянці та Гостомелі.

Роботи Бенксі в Україні знову в світових ЗМІ, але тепер із негативним "присмаком"

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