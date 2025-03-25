Киянина засудили за фейкове повідомлення про підрив Південного мосту: скільки отримав

У січні цього року чоловік зателефонував на лінію "102" та заявив, що планує підірвати Південний міст.

Дарницький районний суд Києва засудив 45-річного мешканця столиці до чотирьох років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про підготовку теракту (ч. 2 ст. 259 КК України).

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У січні цього року чоловік зателефонував на лінію "102" та заявив, що планує підірвати Південний міст. Як з’ясувалося, ця інформація була вигаданою, а його дії спричинили дестабілізацію в місті. Логічних мотивів свого вчинку обвинувачений надати не зміг.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. Досудове розслідування проводили слідчі Дарницького управління поліції.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня Росія атакувала Київщину безпілотниками. Поліція документує наслідки ворожої атаки в області.