Киянин здобув "срібло" на чемпіонаті серед найсильніших рятувальників планети

Змагання відбуваються у США.

Киянин Олександр Баран посів друге місце в індивідуальних забігах на 30-му чемпіонаті світу серед найсильніших рятувальників, що відбувається у штаті Флорида в США.

"Хочемо привітати наших "Kyiv Angels" Олександра Барана та Володимира Дудку із справді чудовими результатами. Олександр пробіг дистанцію за 1.22:35, а Володимир за 1.33:85, зайнявши серед усіх учасників друге та восьме місця, підтвердивши статус "Lion's Dan", це категорія найсильніших рятувальників світу", - повідомили в Головному управлінні ДСНС України у м.Києві.

Цей чемпіонат є найпрестижнішим серед усіх змагань найсильніших рятувальників на планеті.

www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Напередодні Володимир Дудка пройшов офіційну церемонію посвячення в "Lion's Dan" - це категорія найсильніших пожежних світу. Володимир потрапив до "еліти", в числі яких вже є Олександр Баран.

"Це історичне досягнення, адже Володимир, як і Олександр свого часу, потрапили в так званий "зал слави" змагань у форматі Firefighter Combat Challenge. Це дуже круто, це історичне досягнення, адже це на все життя! Може хтось із вас не розуміє, як можна потрапити до цієї елітної категорії найсильніших рятувальників світу, то ми вам пояснимо. Спортсмену необхідно подолати дистанцію менше ніж за 100 секунд", - ідеться в повідомленні.

www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

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