Киянин застрелив 35-річну дружину брата, і щоб приховати вбивство, інсценував грабіж: фото

Чоловік вистрелив в голову родичці із рушниці.
Під час застілля 38-річний киянин застрелив невістку. Аби уникнути кримінальної відповідальності він викинув зброю, влаштував у будинку безлад та надав правоохоронцям неправдиві свідчення.
Про це повідомили у пресслужбі МВС.
"Днями до поліції зателефонував чоловік та повідомив, що у його будинку невідомі вбили дружину. По прибуттю за вказаною адресою правоохоронці виявили в оселі двох братів та тіло 35-річної жінки із вогнепальним пораненням голови", - розповідають у поліції.
Правоохоронці опитали родичів, оглянули місце події і з’ясували, що у момент інциденту чоловік вбитої жінки перебував на другому поверсі будинку. За словами його брата, до помешкання увірвалися двоє чоловіків та почали вимагати гроші. Нібито у пошуках цінних речей незнайомці влаштували безлад та покидаючи місце злочину застрелили невістку.
"Ми почали відпрацювання цієї версії події, однак свого підтвердження вона не знайшла. Як з’ясувалось, під час застілля киянин напідпитку під час демонстрації мисливської зброї, яка була заряджена, вистрелив родичці в голову, внаслідок чого вона одразу померла. З метою приховати вбивство та відвести від себе підозру, фігурант інсценував у будинку грабіж - розкидав у будинку речі та вигадав деталі події для брата і поліції", - розповідають правоохоронці.
Поліцейські за допомоги аналітиків встановили, що зброю фігурант викинув в озеро. Слідчі повторно опитали чоловіка, у результаті чого він зізнався, що жодного нападу невідомих не було, а тяжкий злочин вчинив саме він.
Поліцейські разом зз співробітниками ДСНС відшукали зброю та відправили її на експертизу. Підозрюваного, 1984 року народження, затримали і повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
Судом відправив чоловіка під варту. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, на Херсонщині син забив до смерті рідну маму, а поліції вигадав іншу історію
Читайте також: