Киянин застрелив 35-річну дружину брата, і щоб приховати вбивство, інсценував грабіж: фото

Під час застілля 38-річний киянин застрелив невістку. Аби уникнути кримінальної відповідальності він викинув зброю, влаштував у будинку безлад та надав правоохоронцям неправдиві свідчення.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

"Днями до поліції зателефонував чоловік та повідомив, що у його будинку невідомі вбили дружину. По прибуттю за вказаною адресою правоохоронці виявили в оселі двох братів та тіло 35-річної жінки із вогнепальним пораненням голови", - розповідають у поліції.

Правоохоронці опитали родичів, оглянули місце події і з’ясували, що у момент інциденту чоловік вбитої жінки перебував на другому поверсі будинку. За словами його брата, до помешкання увірвалися двоє чоловіків та почали вимагати гроші. Нібито у пошуках цінних речей незнайомці влаштували безлад та покидаючи місце злочину застрелили невістку.

Фото: МВС

"Ми почали відпрацювання цієї версії події, однак свого підтвердження вона не знайшла. Як з’ясувалось, під час застілля киянин напідпитку під час демонстрації мисливської зброї, яка була заряджена, вистрелив родичці в голову, внаслідок чого вона одразу померла. З метою приховати вбивство та відвести від себе підозру, фігурант інсценував у будинку грабіж - розкидав у будинку речі та вигадав деталі події для брата і поліції", - розповідають правоохоронці.

Фото: МВС

Поліцейські за допомоги аналітиків встановили, що зброю фігурант викинув в озеро. Слідчі повторно опитали чоловіка, у результаті чого він зізнався, що жодного нападу невідомих не було, а тяжкий злочин вчинив саме він.

Поліцейські разом зз співробітниками ДСНС відшукали зброю та відправили її на експертизу. Підозрюваного, 1984 року народження, затримали і повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Судом відправив чоловіка під варту. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, на Херсонщині син забив до смерті рідну маму, а поліції вигадав іншу історію

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