Киянин задушив пенсіонера, за яких доглядав понад 10 років (фото, відео)

Поліція Києва затримала чоловіка, який задушив пенсіонера та заховав його тіло у ванній. Зловмисник понад 10 років жив із літнім чоловіком та доглядав за ним, отримуючи за це платню від родичів пенсіонера.

Про це повідомили у поліції Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що в Києві мешканець будинку на вул. Почайнинській викидає речі з вікна. На місце події прибули поліція та слідчі, які з’ясували, що чоловік перебуває в неадекватному стані. Можливо, він був під дією наркотиків чи алкоголю.

Коли правоохоронці оглянули квартиру порушника, то знайшли у ванній тіло власника оселі, яке було закидане речами.

Поліцейські з’ясували, що 34-річний зловмисник останні 10 років проживав у цій квартирі разом із 71-річним власником та доглядав за ним. За це отримував гроші від доньки підопічного, яка мешкає за кордоном, а також розпоряджався пенсією чоловіка.

Фото з місця вбивства пенсіонера в Києві / Фото: Поліція Києва

Чому чоловік убив пенсіонера, за яким доглядав

"Проте останнім часом зловмисника дратувало, що дідусь вже не міг самостійно піклуватись про себе. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив свого підопічного, після чого поклав тіло у ванну та закидав речами", – розповів т. в. о. начальника Подільського управління поліції Денис Сілочі.

Чоловік заховав тіло вбитого у ванній / Фото: Поліція Києва

Після цього зловмисник ще декілька днів жив у квартирі з тілом загиблого та вживав алкоголь.

За результатами судово-медичної експертизи, смерть пенсіонера настала внаслідок механічної асфіксії (тобто його задушили).

Яке покарання загрожує підозрюваному

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру у скоєнні умисного вбивства. В межах досудового розслідування буде призначено низку експертиз, зокрема і судово-психіатричну, для визначення осудності підозрюваного.

Фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

Підозрюваний у вбивстві пенсіонера в Києві / Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який вбив власну 16-річну доньку та намагався вбити 12-річного сина після сварки з дружиною, яка перебуває за кордоном.

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