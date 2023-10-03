Киянин задушив пенсіонера, за яких доглядав понад 10 років (фото, відео)

Вбивши літнього чоловіка, підозрюваний заховав його тіло у ванній.
Поліція Києва затримала чоловіка, який задушив пенсіонера та заховав його тіло у ванній. Зловмисник понад 10 років жив із літнім чоловіком та доглядав за ним, отримуючи за це платню від родичів пенсіонера.
Про це повідомили у поліції Києва.
Правоохоронці отримали повідомлення про те, що в Києві мешканець будинку на вул. Почайнинській викидає речі з вікна. На місце події прибули поліція та слідчі, які з’ясували, що чоловік перебуває в неадекватному стані. Можливо, він був під дією наркотиків чи алкоголю.
Коли правоохоронці оглянули квартиру порушника, то знайшли у ванній тіло власника оселі, яке було закидане речами.
Поліцейські з’ясували, що 34-річний зловмисник останні 10 років проживав у цій квартирі разом із 71-річним власником та доглядав за ним. За це отримував гроші від доньки підопічного, яка мешкає за кордоном, а також розпоряджався пенсією чоловіка.
Чому чоловік убив пенсіонера, за яким доглядав
"Проте останнім часом зловмисника дратувало, що дідусь вже не міг самостійно піклуватись про себе. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив свого підопічного, після чого поклав тіло у ванну та закидав речами", – розповів т. в. о. начальника Подільського управління поліції Денис Сілочі.
Після цього зловмисник ще декілька днів жив у квартирі з тілом загиблого та вживав алкоголь.
За результатами судово-медичної експертизи, смерть пенсіонера настала внаслідок механічної асфіксії (тобто його задушили).
Яке покарання загрожує підозрюваному
Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру у скоєнні умисного вбивства. В межах досудового розслідування буде призначено низку експертиз, зокрема і судово-психіатричну, для визначення осудності підозрюваного.
Фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який вбив власну 16-річну доньку та намагався вбити 12-річного сина після сварки з дружиною, яка перебуває за кордоном.
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