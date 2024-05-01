Киянин викликав поліцію, бо забув, де припаркувався: чим усе завершилося

30 квітня на лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що його авто викрали у Голосіївському районі Києва. Поліцейські негайно прибули на місце, де зустрілися із заявником. Чоловік розповів, що залишив свій автомобіль припаркованим, а коли повернувся — автівки вже не було.

Про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва.

“Ми оперативно обстежили прилеглу територію та виявили автомобіль заявника на сусідній вулиці. Транспортний засіб був зачинений та не мав жодних пошкоджень”, — повідомили в поліції.

Заявник пояснив, що поспішав та забув, де припаркувався. Тож інспектори винесли на чоловіка постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Також в поліції вкотре закликали бути свідомими. Адже, можливо, під час опрацювання неправдивого виклику комусь дійсно буде потрібна допомога, а хибне повідомлення вартуватиме життя.

Нагадаємо, днями житель Києва викликав поліцейських через страшний сон, у якому невідомі вбили його друга.

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