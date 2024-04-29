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Киянин викликав поліцію, бо йому наснився страшний сон про вбивство

Киянин викликав поліцію, бо йому наснився страшний сон про вбивство

У Києві чоловік викликав поліцію через страшний сон про вбивство. Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульні винесли постанову за хибний виклик.

Житель Києва викликав поліцейських через страшний сон, у якому невідомі вбили його друга.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

“У Печерському районі ми отримали повідомлення про вбивство. Інспектори негайно прибули на місце, де на них чекав заявник”, — йдеться у повідомленні.

Після спілкування з чоловіком було встановлено, що інформація про вбивство не підтвердилася. 

“Громадянин же зізнався, що йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга. Тож, без зволікань, він звернувся по допомогу до патрульних. Відтак на порушника інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП”, — заявили правоохоронці.

В поліції нагадали, що за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.

Нагадаємо, на Тернопільщині у місті Підгайці патрульні зупинили водія евакуатора, який транспортував трактор з порушенням правил дорожнього руху. Коли на нього хотіли скласти протокол, він подзвонив до поліції та заявив, що патрульні нібито вкрали у нього гроші. 

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