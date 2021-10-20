Киянин попросив у перехожих цигарку і ледве не помер від удару по голові, тепер він вимагає правосуддя

Киянин попросив у перехожих цигарку і ледве не помер від удару по голові, тепер він вимагає правосуддя

За словами потерпілого, молодик, який наніс йому удар ззаду, намагається чинити вплив на слідство.

У Києві чоловік попросив у перехожих цигарку і ледве не помер від удару по голові. Потерпілого госпіталізували у непритомному стані, він втратив частину черепа і тепер вимагає правосуддя.

Про це киянин Олексій Остаповський розповів на своїй сторінці в Instagram.

Зазначається, що інцидент стався 2 жовтня близько п'ятої ранку, коли Олексій після відпочинку в караоке разом з колегами підійшов до компанії незнайомих молодиків, щоб попросити цигарку.

"Я підійшов до хлопців, які стояли в 20 метрах (...), щоб попросити сигарету. Минула хвилина - моя команда повертається, а я вже лежу на асфальті непритомний. Вони біжать до мене, питають, що сталося, а ті кажуть: "Та він п'яний, підійшов, спіткнувся, ми навіть його не чіпали", - розповідає киянин.

Водночас на відеозаписі з камери спостереження видно, як один із чотирьох молодиків штовхає потерпілого, а коли той відповідає - отримує ззаду удар по голові, від якого вже непритомний падає на асфальт.

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"У моїй голові виникла гематома, через яку я міг залишити цей світ. Мене доставили до лікарні, зробили трепанацію черепа, видалили гематому, і я близько десяти годин лежав у реанімації, а потім два тижні лежав у лікарні під наглядом лікарів. Зараз всі функції тіла, мозку працюють справно, однак у голові немає частини черепа", - каже Остаповський.

Через місяць чоловікові вставлять у голову пластину. "Також із наслідків - щодня у мене страшенно болить голова, аж до крику. І щонайменше пів року я не зможу сідати за кермо, літати, займатися спортом. І, фактично, зараз я став неповноцінною людиною", - продовжує киянин.

Він заявляє, що молодик, який наніс йому удар ззаду, є п'ятикратним чемпіоном України з карате, який зараз нібито працює у комітеті ВР з питань правоохоронної діяльності. За словами Остаповського, нападник намагається чинити вплив на слідство. Ця інформація перевіряється, стежте за оновленнями.

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