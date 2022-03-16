Киянин підробив документи про смерть дружини, щоб виїхати з дітьми за кордон

Киянин підробив документи про смерть дружини, щоб виїхати з дітьми за кордон

Прикордонники на Закарпатті затримали українця призовного віку.

Аби виїхати з України, 37-річний мешканець Києва призовного віку підробив документи про нібито смерть дружини. Сподіваючись перейти кордон з двома дітьми, як їх єдиний опікун.

Про це повідомляє державна прикордонна служба України.

Під час перевірки документів він зазначив, що самостійно виховує двох синів у зв’язку зі смертю дружини.

На контроль разом з іншими документами він подав свідоцтво про смерть, видане на початку березня цього року.

Однак бланк свідоцтва та печатка не відповідали встановленому зразку. У ході перевірки факт підробки документа було підтверджено.

"Про виявлене правопорушення прикордонники проінформували співробітників Нацполіції. «Батьку-одинаку» відмовлено у перетині кордону. З пункту пропуску він вибув у супроводі слідчого Нацполіції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11-річний біженець з України, який самотужки добирався до кордону, нарешті знайшов свою маму.