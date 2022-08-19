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Киянин переправляв чоловіків за кордон за 18 тис. доларів під виглядом волонтерів (фото)

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Киянин переправляв чоловіків за кордон за 18 тис. доларів під виглядом волонтерів (фото)

Фото: Офіс генерального прокурора

Організатора затримали, йому загрожує ув'язнення.

Киянин із спільником організували схему незаконного переправлення військовозабов'язаних чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Чоловіки вносили ухилянтів до бази даних "Шлях" неправдиві відомості, що нібито бажаючі виїхати є волонтерами і їдуть за кордон за гуманітарною допомогою. Свої послуги вони оцінили в 18 тисяч доларів.

Організатора схеми затримали під час отримання другої частини коштів - 16,2 тисячі доларів. Йому повідомили про підозру і обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який мав встановити "жучки" у Верховній Раді.

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