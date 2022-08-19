Киянин переправляв чоловіків за кордон за 18 тис. доларів під виглядом волонтерів (фото)

Організатора затримали, йому загрожує ув'язнення.
Киянин із спільником організували схему незаконного переправлення військовозабов'язаних чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Чоловіки вносили ухилянтів до бази даних "Шлях" неправдиві відомості, що нібито бажаючі виїхати є волонтерами і їдуть за кордон за гуманітарною допомогою. Свої послуги вони оцінили в 18 тисяч доларів.
Організатора схеми затримали під час отримання другої частини коштів - 16,2 тисячі доларів. Йому повідомили про підозру і обрали запобіжний захід - тримання під вартою.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який мав встановити "жучки" у Верховній Раді.
Читайте також: