Киянин переправляв чоловіків за кордон за 18 тис. доларів під виглядом волонтерів (фото)

Киянин із спільником організували схему незаконного переправлення військовозабов'язаних чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Чоловіки вносили ухилянтів до бази даних "Шлях" неправдиві відомості, що нібито бажаючі виїхати є волонтерами і їдуть за кордон за гуманітарною допомогою. Свої послуги вони оцінили в 18 тисяч доларів.

Організатора схеми затримали під час отримання другої частини коштів - 16,2 тисячі доларів. Йому повідомили про підозру і обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Фото: Офіс генерального прокурора

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