Киянин ніжно погладив ворону: Мережу розчулило чуттєве відео

Пташка підійшла впритул до людини.
У Києві чоловік, який сів перепочити на лавочку, став зіркою соцмереж, погладивши ворону, що вирішила скласти йому компанію.
Зворушливі кадри виклали у Мережу самовидці.
На відеокадрах можна побачити, що чоловік присів на лавочку. До нього приєдналася і крилата. Зазначимо, що птах зовсім не злякався, а навпаки, підійшов впритул до чоловіка. Йому нічого не лишалося, як приголубити пташку, як котика. Вона не заперечувала.
Тим часом столицею ширяться шокувальні історії про напади пернатих на киян. Так, на вул. Саксаганського перехожий став об'єктом нападу ворон. Птахи налетіли на нього і намагалися клюнути.
Як розповіла орнітологиня Марія Микитюк у коментарі ТСН, такі активні птахи вже близько місяця. А все через те, що у них - зараз по-справжньому відповідальний момент. Крилаті мами і тата вигодовують своїх нащадків. Особливо - непереливки тим, хто бере малюків у руки. Ворони це розцінюють як крадіжку. Насправді ж - пташенята вчаться літати. І навіть якщо вони на землі - це не означає, що у біді.