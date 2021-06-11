Киянин ніжно погладив ворону: Мережу розчулило чуттєве відео

Пташка підійшла впритул до людини.

У Києві чоловік, який сів перепочити на лавочку, став зіркою соцмереж, погладивши ворону, що вирішила скласти йому компанію.

Зворушливі кадри виклали у Мережу самовидці.

На відеокадрах можна побачити, що чоловік присів на лавочку. До нього приєдналася і крилата. Зазначимо, що птах зовсім не злякався, а навпаки, підійшов впритул до чоловіка. Йому нічого не лишалося, як приголубити пташку, як котика. Вона не заперечувала.

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Тим часом столицею ширяться шокувальні історії про напади пернатих на киян. Так, на вул. Саксаганського перехожий став об'єктом нападу ворон. Птахи налетіли на нього і намагалися клюнути.

Як розповіла орнітологиня Марія Микитюк у коментарі ТСН, такі активні птахи вже близько місяця. А все через те, що у них - зараз по-справжньому відповідальний момент. Крилаті мами і тата вигодовують своїх нащадків. Особливо - непереливки тим, хто бере малюків у руки. Ворони це розцінюють як крадіжку. Насправді ж - пташенята вчаться літати. І навіть якщо вони на землі - це не означає, що у біді.

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