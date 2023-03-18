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Киянин намагався незаконно вивезти за кордон старовинну книгу вартістю 10 тисяч доларів

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Киянин намагався незаконно вивезти за кордон старовинну книгу вартістю 10 тисяч доларів

Киянин намагався вивезти за кордон книгу 17-го століття / Фото: Прокуратура Київської області

Книзі, яка становить культурну цінність, понад триста років.

У Киїівській області судитимуть чоловіка, який намагався незаконно вивезти за кордон старовинну книгу XVII століття. Її вартість - понад 10 тисяч доларів США.

Про це інформує пресслужба Київської обласної прокуратури. 

"Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік намагався перевезти на територію Польщі старовинну книгу XVII століття "Пролог"", - йдеться в повідомленні.  

Киянин намагався вивезти за кордон книгу 17-го століття / ©
Киянин намагався вивезти за кордон книгу 17-го століття

Порушника затримали, коли він намагався перетнути державний кордон. Книгу, яка становить культурну цінність, помітили під час огляду особистих речей чоловіка. Він збирався провезти її у валізі. 

Обвинувальний акт за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей стосовно мешканця Києва скерували до суду. 

Раніше ми повідомляли, що до України повернулися чотири історичні експонати - три мечі та кам'яна сокира. Митна служба США конфіскувала артефакти у поштовому відділенні міжнародного аеропорту.

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