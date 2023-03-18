Киянин намагався незаконно вивезти за кордон старовинну книгу вартістю 10 тисяч доларів

Книзі, яка становить культурну цінність, понад триста років.

У Киїівській області судитимуть чоловіка, який намагався незаконно вивезти за кордон старовинну книгу XVII століття. Її вартість - понад 10 тисяч доларів США.

Про це інформує пресслужба Київської обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік намагався перевезти на територію Польщі старовинну книгу XVII століття "Пролог"", - йдеться в повідомленні.

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Порушника затримали, коли він намагався перетнути державний кордон. Книгу, яка становить культурну цінність, помітили під час огляду особистих речей чоловіка. Він збирався провезти її у валізі.

Обвинувальний акт за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей стосовно мешканця Києва скерували до суду.

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