Киянин коригував ворожий обстріл по столиці, під час якого загинули люди: як його покарали за це

Зрадника відправили за ґрати на 15 років.

Мешканця Києва засудили до 15 років ув'язнення за коригування ударів по столиці з "Градів" та "Смерчів" у березні 2022 року. Внаслідок цього обстрілу тоді загинули двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще одного поплічника окупантів, який коригував прицільні ракетні удари по Києву на початку повномасштабного вторгнення. Саме за його наведенням у березні минулого року російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" один з районів столиці", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого обстрілу тоді двоє людей загинуло, ще четверо – зазнали поранень.

Того ж місяця СБУ затримала зловмисника за місцем його проживання. Злочинцем виявився мешканець Святошинського району Києва, який підтримав збройну агресію РФ.

Щоб допомогти окупантам, він створив публічний Телеграм-канал, де розміщував координати базування українських захисників та локації критичної інфраструктури.

Серед активних користувачів цього інтернет-ресурсу були учасники окупаційних угруповань РФ, які використовували оприлюднені відомості для ракетно-артилерійських обстрілів столиці.

Крім того, зловмисник закликав через соцмережу до підтримки російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

Під час обшуків у його квартирі правоохоронці виявили електронні файли з переліком і координатами українських військових об’єктів.

На підставі зібраних доказів суд визнав ворожого поплічника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив покарання - 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідникики СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 5 лютого. Внаслідок ворожих "прильотів" загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру міста.

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