Кияни вишиковуються у величезні черги, щоб здати кров (фото)

Кияни вишиковуються у величезні черги, щоб здати кров (фото)

Громадяни хочуть допомогти пораненим воїнам.

Мешканці Києва вишиковуються у величензні черги, щоб здати кров для поранених.

Одну із таких помітили на вулиці Петра Запорожця, що у Дніпровському районі столиці.

Крім того, кияни об'єднуються у групових чатах, аби разом було зручно поїхати до лікарень.

"Вирішила здати кров, написала у чаті нашого ЖК і знайшла ще трьох бажаючих. Поїхали разом на моїй машині. Сьогодні, відчуваю, це мій обов'язок допомогти нашим воїнам", - розповіла нам киянка Наталія.