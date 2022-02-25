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Кияни вишиковуються у величезні черги, щоб здати кров (фото)

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Кияни вишиковуються у величезні черги, щоб здати кров (фото)

Громадяни хочуть допомогти пораненим воїнам.

Мешканці Києва вишиковуються у величензні черги, щоб здати кров для поранених. 

Одну із таких помітили на вулиці Петра Запорожця, що у Дніпровському районі столиці. 

Крім того, кияни об'єднуються у групових чатах, аби разом було зручно поїхати до лікарень.

"Вирішила здати кров, написала у чаті нашого ЖК і знайшла ще трьох бажаючих. Поїхали разом на моїй машині. Сьогодні, відчуваю, це мій обов'язок допомогти нашим воїнам", - розповіла нам киянка Наталія. 

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