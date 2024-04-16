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Кияни прокоментували ініціативу Макрона про перемир’я в Україні на час Олімпіади-2024

Кияни прокоментували ініціативу Макрона про перемир’я в Україні на час Олімпіади-2024

Київ. Майдан Незалежності / Фото: Getty Images

Еммануель Макрон запропонував оголосити перемир'я між Україною та РФ на час проведення Олімпійських ігор.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про свою ініціативу щодо припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, зокрема війни в Україні, на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі від 26 липня по 11 серпня. Макрон сказав, що розраховує на допомогу президента Китаю Сі Цзіньпіня у цьому питанні.    

Мешканці Києва в ефірі каналу "КИЇВ24" прокоментували ініціативу президента Франції.

  • "Думаю, ні. Чого очікувати від терористів. З терористами не можна домовлятися". 
  • "Я вважаю, що одна Франція нічого не вирішує на світовій арені, треба підтримка інших країн. І не лише підтримка, а якісь конкретні, рішучі дії… просто слова нічого не змінять".
  • "Це нереально – домовитись із терористами". 
  • "Росія точно не дотримуватиметься перемир'я, бо це у них в крові, вони ніколи не зможуть припинити…".

Нагадаємо, Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи врегулювання "конфлікту в Україні".

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