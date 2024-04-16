Кияни прокоментували ініціативу Макрона про перемир’я в Україні на час Олімпіади-2024

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про свою ініціативу щодо припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, зокрема війни в Україні, на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі від 26 липня по 11 серпня. Макрон сказав, що розраховує на допомогу президента Китаю Сі Цзіньпіня у цьому питанні.

Мешканці Києва в ефірі каналу "КИЇВ24" прокоментували ініціативу президента Франції.

"Думаю, ні. Чого очікувати від терористів. З терористами не можна домовлятися".

"Я вважаю, що одна Франція нічого не вирішує на світовій арені, треба підтримка інших країн. І не лише підтримка, а якісь конкретні, рішучі дії… просто слова нічого не змінять".

"Це нереально – домовитись із терористами".

"Росія точно не дотримуватиметься перемир'я, бо це у них в крові, вони ніколи не зможуть припинити…".

Нагадаємо, Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи врегулювання "конфлікту в Україні".

Читайте також провідні новини дня: