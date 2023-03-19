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Кияни проголосували за перейменування площі Льва Толстого: яку назву обрали

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Кияни проголосували за перейменування площі Льва Толстого: яку назву обрали

У міськраді незабаром планують ухвалити рішення про перейменування площі.

У додатку "Київ Цифровий" 20 тисяч громадян проголосували за перейменування площі Льва Толстого на площу Українських Героїв. Відповідний проєкт рішення планують розглянути на найближчому пленарному засіданні Київської міської ради.

Про це повідомляє пресслужба КМДА. 

"Площа Українських Героїв – це уособлення всіх українських героїв, як минулого, так і сьогодення. Ми всі безмежно пишаємось воїнами Збройних Сил України, які героїчно боронять нашу Батьківщину", - зазначила депутатка Олеся Пинзеник.

За її словами, українськими героями також є лікарі, волонтери, пожежники та хлібороби, які виконують свої обов'язки в умовах війни. Депутатка впевнена, що питання перейменування площі Льва Толстого об'єднає сесійну залу, а площа Українських Героїв з’явиться в центрі столиці.

Раніше ми повідомляли, що кияни проголосували за нові назви станцій метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого".

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Дата публікації
Перегляди
430
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