Кияни продовжують стояти у довжелезних чергах на вакцинацію: фото

Загалом, у Києві працює 57 пунктів масової вакцинації.

У Києві після запровадження "червоної" епідеміологічної зони місцеві мешканці почали масово атакувати пункти вакцинації. Сьогоднішній день, 4 листопада, не став винятком.

Фотографії заповнених центрів вакцинації кияни публікують у соцмережах.

З самого ранку величезні черги вишикувалися у будівельному гіпермаркеті на вулиці Полярна — там працює одна з численних локацій, у якій кияни можуть безкоштовно імунізуватися. Черга з охочих зробити дозу вакцини розтяглася на кілька десятків метрів.

Зазначимо, що у Києві працює 57 пунктів масової вакцинації. Більшою мірою вони обладнані у центрах надання адміністративних послуг та у торгових центрах. Ознайомитись з повним списком можна за посиланням.

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