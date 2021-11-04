Кияни продовжують стояти у довжелезних чергах на вакцинацію: фото

Загалом, у Києві працює 57 пунктів масової вакцинації.
У Києві після запровадження "червоної" епідеміологічної зони місцеві мешканці почали масово атакувати пункти вакцинації. Сьогоднішній день, 4 листопада, не став винятком.
Фотографії заповнених центрів вакцинації кияни публікують у соцмережах.
З самого ранку величезні черги вишикувалися у будівельному гіпермаркеті на вулиці Полярна — там працює одна з численних локацій, у якій кияни можуть безкоштовно імунізуватися. Черга з охочих зробити дозу вакцини розтяглася на кілька десятків метрів.
Зазначимо, що у Києві працює 57 пунктів масової вакцинації. Більшою мірою вони обладнані у центрах надання адміністративних послуг та у торгових центрах. Ознайомитись з повним списком можна за посиланням.
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