“Кияни почали різко споживати електроенергію”: в енергокомпанії пояснили вечірні обмеження

Ввечері у п’ятницю, 18 листопада, столичні енергетики вимушені були обмежити споживання електроенергії.

У своєму дописі на Facebook генеральний директор енергетичної компанії YASNO, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко пояснив причину цього вимушеного заходу.

“Сьогоднішній день ми почали в уже звичних графіках, але під вечір НЕК вимушений був давати команду обмежити споживання на 707 МВт. З одного боку, вся система намагається “прийти до тями” після понеділка. З другого боку, це означає, що кияни почали різко споживати електроенергію. І якби не обмеження, мережі могли би пошкодитися ще більше”, - написав він.

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Гендиректор енергетичної компанії нагадав, що ремонти електромереж досі тривають і забезпечити безперебійне електропостачання в таких умовах складно.

“Хоч зараз холоднішає, я дуже прошу утриматися від надмірного використання кондиціонерів на обігрів або електрообігрівачів. Тому що кожні 5 градусів зниження температури на вулиці - це +200 МВт споживання електроенергії. Це розкіш, яку ми зараз не можемо собі дозволити”, - звернувся він до киян.

Для того, щоб не залишатися без світла на довший час, Сергій Коваленко порадив одягатися тепліше, заряджати повербанки, користуватися електроприладами обережно й відповідально.

Нагадаємо, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії вдень 18 листопада задля збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

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