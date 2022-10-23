Кияни не економлять електроенергію: у КМДА закликають відмовитися від обігрівачів

Жителі Києва не економлять електроенергію, а навпаки – вмикають обігрівачі, чим збільшують навантаження на мережі. Тому у столиці вирішили розпочати опалювальний сезон, щоб скоротити споживання електрики.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інформує "Еконоічна правда".

"Ми змушені почати опалювальний сезон, тому що люди обігріваються електроприладами. Погода буде не дуже холодна, для економії газу можна було б почекати, але як би ми не просили, люди обігріваються електроприладами. Це перевантажує систему, у якій катастрофічно не вистачає електроенергії", – зазначив Пантелеєв.

Він рекомендував киянам не використовувати електричні обігрівачі.

"У разі можливих проблем електрообігрівачі не є порятунком, тому що вони швидко виводять з ладу загальну енергосистему. Країна живе і працює в графіку аварійних відключень, тому з електроприладами треба бути дуже обережним, мінімізувавши їх використання. Купляти їх зараз, на мій погляд, немає сенсу", – радить заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що 22 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон.

Найскладніша зима

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що готовність України до опалювального сезону складає 88%, попри те, що Росія протягом останніх тижнів майже щоденно атакує ракетами об'єкти критичної інфраструктури.

Денис Шмигаль також наголосив, що українці повинні підготуватися до важкої зими, придбати собі низку необхідних речей.

Задля економії Кабмін планує "прикрутити" батареї на 2 градуси.

В Україні запрацював державний інтернет-магазин з продажу дров для населення. Українці можуть придбати дрова у державному інтернет-магазині – на одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон у більшості областей України розпочнеться на початку листопада.

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