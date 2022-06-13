Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кияни масово відпочивають на пляжах міста: де купатися безпечно (фото)

Дата публікації
Перегляди
457
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кияни масово відпочивають на пляжах міста: де купатися безпечно (фото)

Фото: УНІАН

Мешканців та гостей столиці закликають утриматися від відвідування навіть перевірених на вибухівку пляжей.

На минулих вихідних, 11-12 червня, кияни масово відпочивали на пляжах міста. Найбільше людей помітили на Трухановому острові. 

У КМДА нагадали, що наразі на наявність вибухонебезпечних предметів досліджено два муніципальні пляжі: "Центральний" та "Венеція"

Однак в умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати пляжі і зони відпочинку наразі все одно не радять.

Нагадаємо, що загрози повторного наступу Росії на Київ поки немає. Однак окупанти можуть обстріляти ракетами навіть центр столиці. Загроза авіаударів зберігається.

© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН

Касетна бомба прилетіла просто на пляж - люди тікали, хто куди

Касетна бомба прилетіла просто на пляж - люди тікали, хто куди

Читайте також:

Наступна публікація