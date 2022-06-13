Кияни масово відпочивають на пляжах міста: де купатися безпечно (фото)

Мешканців та гостей столиці закликають утриматися від відвідування навіть перевірених на вибухівку пляжей.
На минулих вихідних, 11-12 червня, кияни масово відпочивали на пляжах міста. Найбільше людей помітили на Трухановому острові.
У КМДА нагадали, що наразі на наявність вибухонебезпечних предметів досліджено два муніципальні пляжі: "Центральний" та "Венеція".
Однак в умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати пляжі і зони відпочинку наразі все одно не радять.
Нагадаємо, що загрози повторного наступу Росії на Київ поки немає. Однак окупанти можуть обстріляти ракетами навіть центр столиці. Загроза авіаударів зберігається.
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