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Кияни масово покидають місто: у МВС пояснили, чому варто залишитися вдома

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Кияни масово покидають місто: у МВС пояснили, чому варто залишитися вдома

Патрульна поліція не виїжджатиме на оформлення ДТП без потерпілих.

Кияни через паніку 24 лютого почали масово покидати місто, на виїздах із столиці утворилися величезні затори. У МВС закликали залишатися вдома і не витрачати багато годин нервуючи на трасі.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Після вторгнення багато жителів Києва хочуть виїхати, щоб убезпечити свої сім'ї. На виїздах з Києва величезні затори. Я б не рекомендував вам їхати прямо зараз. Ви просто витратите багато годин стоячи в заторах і нервуючи", - написав він.

Геращенко закликав дотримуватися правил дорожнього руху: можливість загинути на дорозі набагато більше ніж від російського вторгнення.

Якщо ви, водій, потрапили в ДТП без жертв та травм, обміняйтесь телефонами з іншим водієм і не загороджуйте дорогу тим хто хоче проїхати.

"Патрульна поліція не виїжджатиме на оформлення ДТП без потерпілих. Просимо ставитися до цього з розумінням. У поліції зараз важливіші справи забезпечувати порядок на вулицях міст.", - попередив Геращенко.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України.

Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.

Цієї ж ночі російські війська почали атакувати українські стратегічні об'єкти з повітря на території всієї держави. Окрім того, Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

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