Кияни чують потужні вибухи: що сталося

Кияни чують потужні вибухи в місті. В соціальних мережах пишуть, що дуже гучні вибухи на правому та лівому берегах столиці.

В КМВА сайту ТСН.ua розповіли, що всі вибухи, які зараз лунають у місті, планові і про них сповіщали в військовій адміністрації міста.

"Вибухи планові. Ми сповіщали мешканців, що вдень будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а саме в Бучанському та Вишгородському районах, тому в районах, які межують з областю, чути вибухи. Все під контролем. Лякатися цих вибухів та бігти в укриття не варто. Йди в укриття потрібно, лише коли звучить сигнал повітряної тривоги", - пояснили нам в КМВА.

Нагадаємо, під час перевірки лісів Київської області на вибухонебезпечні предмети в бліндажі російських окупантів добровольці знайшли викрадений ноутбук. Вони розшукали контакти власниці та повернули їй ґаджет.

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