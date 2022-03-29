Киянам заборонили відвідувати лісопаркові зони поза межами житлових масивів

Тимчасово заборонили відвідувати ліс вже у декількох областях України.

У Києві заборонено відвідувати лісопаркові зони поза межами житлових масивів через пожежну небезпеку.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він нагадав про заборону в країні палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах складає:

для громадян: 180 – 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3060 – 6120 грн);

для посадових осіб: 900 – 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (15300 – 21420 грн).

Штраф за випалювання рослинності у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду складає:

для громадян: 360 – 720 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (6120 – 12240 грн.);

для посадових осіб: 1260 – 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (21420 – 30600 грн).

Нагадаємо, раніше тимчасово заборонили відвідувати ліс у Черкаській, Луганській, Полтавській, Волинській, Рівненській та Львівській областях.

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