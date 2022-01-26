Киянам розповіли, чи планується знову переведення учнів на "дистанційку"

Киянам розповіли, чи планується знову переведення учнів на "дистанційку"

Йдеться про молодшу та середню школу.

У Києві учнів середніх та молодших класів можуть знову перевести на "дистанційку" через спалах коронавірусу, пов'язаного з "Омікроном".

Про це сказав голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі "РБК-Україна".

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Він нагадав, що відповідне рішення ухвалює міський штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, члени якого найближчим часом зберуться на засідання.

"Найближчим часом відбудеться засідання міського штабу, на якому порушать питання про переведення на дистанційну роботу учнів середніх та молодших класів", - повідомив Рубан.

На запитання про те, коли Київ може перейти в "червону" зону, він відповів, що наразі не може точно сказати. За його словами, все залежатиме від протиепідемічних заходів, які будуть запроваджені.

"Якщо будуть впроваджені правильно та ефективно, це станеться пізніше, якщо ж ні - це буде раніше", - підсумував він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо, через спалах коронавірусу МОН рекомендує перевести на дистанційне навчання учнів 5—11 класів, а також студентів.

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