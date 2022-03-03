Киян закликають не залишати авто біля вокзалу: вони будуть конфісковані

Киян закликають не залишати авто біля вокзалу: вони будуть конфісковані

З вокзалу триває евакуація жінок і дітей потягами, підвозять людей.

Киян закликають не залишати масово свої авто біля залізничного вокзалу. Покинуті автівки, які блокують під’їзд, евакуюють або навіть конфіскують на потреби армії.

Про це 3 березня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Наразі служби евакуюють автівки на вулиці поруч – Жилянську, Саксаганського та інші.



Але військова адміністрація попереджає, що безконтрольно залишені на Привокзальній площі авто, що блокують проїзд і швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони і захисту Києва.

"Тому не залишайте свої автівки там, де вони заважають!" - наголосив Кличко.