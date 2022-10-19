Киян сповіщатимуть про погіршення якості повітря у столиці: як не пропустити попередження

Кияни у разі погіршення якості повітря у столиці отримуватимуть сповіщення у застосунку "Київ цифровий".

Про це у вівторок, 18 жовтня, повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на заступника міського голови Петра Оленіча.

Інформація про брудне повітря з’являтиметься у застосунку, якщо індекс якості повітря у місті сягатиме 75 і вище. Тобто, відповідатиме значенню "високий рівень забрудненості".

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Для того, щоб відповідні сповіщення надходили на телефон, потрібно оновити "Київ цифровий", підписатися на отримання повідомлень про високий рівень забрудненості повітря та дозволити сповіщення в налаштуваннях.

"У "Київ Цифровий" оновлення. Тепер користувачі можуть отримувати сповіщення та рекомендації у разі погіршення якості повітря у Києві. Для цього потрібно дозволити сповіщення в налаштуваннях застосунку", - пояснив Оленіч.

Начальник управління екології та природних ресурсів Олександр Возний попередив, у разі разі отримання повідомлення про брудне повітря, киянам не слід довго перебувати на вулиці та відмовитися від фізичних навантажень.

"Цей сервіс передусім буде корисним для батьків маленьких дітей, людей зі слабким здоров’ям та осіб похилого віку. У випадку отримання повідомлення про погіршення стану повітря в Києві, буде варто відкласти довгі прогулянки та відмовитися від фізичних навантажень", - сказав він.

Нагадаємо, у Києві від 3 до 8 жовтня 2022 року в повітрі зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту учетверо та формальдегіду втроє.

Раніше повідомлялося, що у комунальному громадському транспорті Києва розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Сервіс також дозволяє користуватися і застосунком "Київ Цифровий", і карткою киянина.

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