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Киян просять терміново передати показники лічильників води: у чому причина

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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Киян просять терміново передати показники лічильників води: у чому причина

Фото: pixabay.com

29 грудня облікові бази підприємства будуть зачинені для проведення технічних робіт.

Киян просять передати показники лічильників споживання холодної води та водовідведення до 28 грудня. Про це повідомляє "Київводоканал".

На підприємстві пояснюють, що це пов’язано з роботою банків - закриття року, банки так працюють.

"Нагадуємо, що з 29 грудня наші облікові бази будуть зачинені для проведення технічних робіт. Тож дуже просимо знайти можливість передати показники лічильників та сплатити за послуги водопостачання та водовідведення до 28 числа включно", - пояснюють у "Київводоканалі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тарифи на електроенергію від Нового року в Україні для бізнесу можуть вирости вдвічі.

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Дата публікації
Перегляди
855
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