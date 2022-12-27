Киян просять терміново передати показники лічильників води: у чому причина

Киян просять передати показники лічильників споживання холодної води та водовідведення до 28 грудня. Про це повідомляє "Київводоканал".

На підприємстві пояснюють, що це пов’язано з роботою банків - закриття року, банки так працюють.

"Нагадуємо, що з 29 грудня наші облікові бази будуть зачинені для проведення технічних робіт. Тож дуже просимо знайти можливість передати показники лічильників та сплатити за послуги водопостачання та водовідведення до 28 числа включно", - пояснюють у "Київводоканалі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тарифи на електроенергію від Нового року в Україні для бізнесу можуть вирости вдвічі.

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