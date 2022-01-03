Киян просять не звозити новорічні ялинки до зоопарку на корм тваринам: яка причина

Киян просять не звозити новорічні ялинки до зоопарку на корм тваринам: яка причина

У Києві фахівці "Київзеленбуду" відкрили 15 пунктів для утилізації новорічних ялинок.

Після завершення новорічних свят у місті можна спостерігати цілі звалища посохлих та вже непотрібних ялинок. У адміністрації Київського зоопарку нагадують, що ветеринари одноголосно забороняють використання новорічних ялинок в якості підкормки для мешканців звіринцю.

"Нажаль, одним з проявів несправжньої благодійності є намагання окремих городян привезти загиблі святкові деревця до зоопарку. Наші тварини отримують найкращі корми за індивідуальними раціонами. Тож найкращим вашим новорічним подарунком для чотирилапих та пернатих стане просто ваш візит до зоопарку всією сім’єю. Бережіть природу та любіть зоопарк", - йдеться в повідомленні.

В Адміністрації звертають увагу на наступні факти:

Інтенсивне вирощування ялинок для подальшого продажу призводить до застосування різних небезпечних речовин заради прискорення росту, привабливого вигляду та подовження терміну їх зберігання.

Після знімання прикрас на ялинці зазвичай лишається вдосталь фрагментів дощику, конфетті, вати та інших небезпечних для тварин матеріалів.

Використання сучасних ароматизаторів, барвників, хлопавок та штучного снігу з балончика залишає на гілках ялинки цілу гамму шкідливих речовин.

Як повідомлялося, у Києві сотні ялинок після передноворічних торгів продавці залишили просто неба. Хтось з киян бере кілька гілок додому. Решта - валяються нічийним.

У Києві продавці залишили сотні ялинок просто неба

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