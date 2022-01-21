Киян просять не підгодовувати лебедів у столичному парку "Наталка": птахи можуть загинути

Киян просять не підгодовувати лебедів у столичному парку "Наталка": птахи можуть загинути

Єдине, що можна зробити – насипати вздовж кромки води суміш із цільного зерна – пшениці, кукурудзи, ячменю чи вівса.

Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" просить містян не підгодовувати лебедів, які залишились зимувати у парку "Наталка". Заборонено кидати хліб, продукти з магазинів і навіть крупи.

Про це КО "Київзеленбуд" написали у Facebook.

Як повідомляється, лебеді зимують у парку "Наталка" вже не перший рік. Ці птахи-мігранти самі обирають місце, де їм комфортно і достатньо їжі, аби пережити холодну пору.

Проте орнітологи просять містян не підгодовувати диких птахів, бо інакше лебеді можуть загинути.

"Категорично заборонено кидати їм хліб та всілякі хлібобулочні вироби, продукти з магазинів, в тому числі, й крупи", — кажуть у "Київзеленбуд".

Єдине, що можна зробити – насипати вздовж кромки води суміш із цільного зерна – пшениці, кукурудзи, ячменю чи вівса.

Комунальники Оболонського району кажуть, що взяли лебедів під свій патронат і спостерігають за їхнім станом. Як повідомляється, спеціалісти Київського зоологічного парку також обстежили місце перебування птахів, поспостерігали за їхньою поведінкою і підгодували зерновою сумішшю.

Ветеринари зазначають, що київська зима для лебедів не страшна. Завдяки достатньому жировому запасу, який для птахів є природним утеплювачем та "продовольчим запасом", пернаті спокійно переносять низькі температури повітря та води.

Лебеді самотужки знаходять собі їжу у місцях зимівлі, а якщо її немає – змінюють водойму. Взимку птахи харчуються здебільшого підводними частинами рослин.

Нагадаємо, у Києві відкрили додаткові локації, куди можна принести новорічне дерево на переробку. Пункти утилізації хвойних дерев працюватимуть до 31 січня з 07:00 до 21:00 в усіх районах столиці.

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