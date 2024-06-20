Киян попереджають про сильний вітер і грозу найближчим часом: що потрібно знати

Синоптики зробили штормове попередження для Києва — найближчим часом, 20 червня, очікується сильний вітер та гроза.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпечні метеорологічні явища в столиці. У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 20 червня, в Києві очікуються сильні пориви вітру та гроза.
Про це інформує КМВА.
За прогнозами синоптиків, швидкість вітру в столиці сягатиме 15-20 метрів на секунду. Температура повітря знизиться і становитиме 22-24°C. Очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ та гроза.
У зв'язку з погіршенням погодних умов оголошено перший перший рівень небезпечності (жовтий). Рятувальники закликають киян не лякатися звуків грому та дотримуватися наступних безпекових правил:
- не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами електромереж;
- щільно закривати вікна, двері та горища у будинках;
- прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр повідомив, що в Україні 20 червня очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами. У деяких регіонах можливі пориви вітру до 15-20 м/с, через що оголошено I рівень небезпечності.
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