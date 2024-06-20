Киян попереджають про сильний вітер і грозу найближчим часом: що потрібно знати

Синоптики зробили штормове попередження для Києва — найближчим часом, 20 червня, очікується сильний вітер та гроза.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпечні метеорологічні явища в столиці. У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 20 червня, в Києві очікуються сильні пориви вітру та гроза.

Про це інформує КМВА.

За прогнозами синоптиків, швидкість вітру в столиці сягатиме 15-20 метрів на секунду. Температура повітря знизиться і становитиме 22-24°C. Очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ та гроза.

У зв'язку з погіршенням погодних умов оголошено перший перший рівень небезпечності (жовтий). Рятувальники закликають киян не лякатися звуків грому та дотримуватися наступних безпекових правил:

не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами електромереж;

щільно закривати вікна, двері та горища у будинках;

прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр повідомив, що в Україні 20 червня очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами. У деяких регіонах можливі пориви вітру до 15-20 м/с, через що оголошено I рівень небезпечності.

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