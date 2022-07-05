Киян попереджають про сильний вітер і грози: коли погіршиться погода

Киян попереджають про сильний вітер і грози: коли погіршиться погода

Синоптики попереджають про погіршення погоди у Києві.

У столиці у середу, 6 липня, очікується гроза. В окремих районах можливий град і сильний вітер швидкістю 15-20 м/с.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що під час грози можливі підтоплення дорожньої мережі. Саме тому на місцях чергуватиме спецтехніка "Київавтодору".

Фахівці КМДА рекомендують під час грози закривати вікна, триматися подалі від рекламних щитів і дерев, а також не паркувати поруч з ними машини.

Як повідомлялося, в Україні на річках Карпат очікується підвищення рівня води. Пов’язано це з сильними дощами, які прогнозують синоптики 5-7 липня.

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