Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Киян попереджають про шквальний вітер: оголосили жовтий рівень небезпеки

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Киян попереджають про шквальний вітер: оголосили жовтий рівень небезпеки

УНІАН

Киян попереджають про 1 рівень небезпечності - жовтий.

У Києві 29 січня очікується вітряна погода. Рятувальники попереджають киян та гостей міста про пориви вітру 15-18 м/с. 

Попередження про пориви вітру у Києві опублікували у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, у Києві найближчої години з утриманням вранці та вдень 29 січня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Надзвичайники просять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Нагадаємо, на вихідних, 29-30 січня, очікується сніг та хуртовини. У суботу, 29 січня, в Україні будуть невеликі опади та поривчастий вітер. А вночі проти неділі, 30 січня, до західних та північних регіонів зайде новий циклон.

Читайте також: 

Якою буде погода та що святкуємо 29-30 січня – Погода від Фросі

Якою буде погода та що святкуємо 29-30 січня – Погода від Фросі
Наступна публікація