Киян попереджають про шквальний вітер: оголосили жовтий рівень небезпеки

Киян попереджають про 1 рівень небезпечності - жовтий.
У Києві 29 січня очікується вітряна погода. Рятувальники попереджають киян та гостей міста про пориви вітру 15-18 м/с.
Попередження про пориви вітру у Києві опублікували у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, у Києві найближчої години з утриманням вранці та вдень 29 січня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).
Надзвичайники просять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.
Нагадаємо, на вихідних, 29-30 січня, очікується сніг та хуртовини. У суботу, 29 січня, в Україні будуть невеликі опади та поривчастий вітер. А вночі проти неділі, 30 січня, до західних та північних регіонів зайде новий циклон.
Читайте також:
- Невеликий морозець і сніг: стало відомо, якою буде погода в Україні у лютому-2022
- Вихідні і святкові дні 2022 року: коли відпочиватимуть українці
- Ткаченко назвав два свята, вихідні через які не переноситимуть на будні дні