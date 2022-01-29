Киян попереджають про шквальний вітер: оголосили жовтий рівень небезпеки

Киян попереджають про 1 рівень небезпечності - жовтий.

У Києві 29 січня очікується вітряна погода. Рятувальники попереджають киян та гостей міста про пориви вітру 15-18 м/с.

Попередження про пориви вітру у Києві опублікували у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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За даними УкрГідрометцентру, у Києві найближчої години з утриманням вранці та вдень 29 січня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Надзвичайники просять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Нагадаємо, на вихідних, 29-30 січня, очікується сніг та хуртовини. У суботу, 29 січня, в Україні будуть невеликі опади та поривчастий вітер. А вночі проти неділі, 30 січня, до західних та північних регіонів зайде новий циклон.

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