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Киян попереджають про небезпечні метеорологічні явища: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Киян попереджають про небезпечні метеорологічні явища: що відомо

Фото: Associated Press

У столиці буде вітряно, а також сніжитиме.  

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Київській області - сильні пориви вітру в четвер, 15 грудня. У столиці також сніжитиме.  

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі та КМВА.

"У найближчу годину зі збереженням вдень 15 грудня пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться у повідомленні синоптиків.

Повідомляюь про І-й рівень небезпечності - жовтий. 

У Києві очікується сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. У Київській міській військовій адміністрації закликають киян без потреби не виїжджати на вулиці міста та не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць, аби не заважати роботі спецтехніки. 

Нагадаємо, у четвер, 15 грудня, в більшості областей Україні очікуються опади та поривчастий вітер. У Києві температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

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