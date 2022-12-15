Киян попереджають про небезпечні метеорологічні явища: що відомо

У столиці буде вітряно, а також сніжитиме.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Київській області - сильні пориви вітру в четвер, 15 грудня. У столиці також сніжитиме.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі та КМВА.
"У найближчу годину зі збереженням вдень 15 грудня пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться у повідомленні синоптиків.
Повідомляюь про І-й рівень небезпечності - жовтий.
У Києві очікується сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. У Київській міській військовій адміністрації закликають киян без потреби не виїжджати на вулиці міста та не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць, аби не заважати роботі спецтехніки.
Нагадаємо, у четвер, 15 грудня, в більшості областей Україні очікуються опади та поривчастий вітер. У Києві температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.
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